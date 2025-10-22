FAQ Support Navigator
Transfer stations UFA - ORENBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 2h 6min
Total travel time
from 14h 24min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 2h 7min
Total travel time
from 20h 32min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 1d 5min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 1d 21h 34min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Choose
Transfer time
from 1h 55min
Total travel time
from 1d 15h 2min		 Choose
Transfer station
RUZAEVKA
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 1d 4h 20min		 Choose
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 11h 40min
Total travel time
from 16h 23min		 Choose
Transfer station
ZHUTOVO
Choose
Transfer time
from 10h 44min
Total travel time
from 2d 9h 26min		 Choose
Transfer station
KOTELNIKOVO
Choose
Transfer time
from 8h 58min
Total travel time
from 2d 11h 16min		 Choose
Transfer station
PROLETARSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 47min
Total travel time
from 2d 17h 9min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 1h 25min
Total travel time
from 2d 18h 28min		 Choose
Transfer station
REMONTNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 24min
Total travel time
from 2d 12h 47min		 Choose
Transfer station
ZIMOVNIKI
Choose
Transfer time
from 6h 6min
Total travel time
from 2d 13h 58min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 16h 39min
Total travel time
from 2d 3h 36min		 Choose
Transfer station
SAREPTA
Choose
Transfer time
from 14h 6min
Total travel time
from 2d 6h 43min		 Choose
Transfer station
ZUBOVA POLYANA
Choose
Transfer time
from 2h 7min
Total travel time
from 1d 13h 56min		 Choose
Transfer station
POT'MA
Choose
Transfer time
from 2h 37min
Total travel time
from 1d 13h 26min		 Choose
Transfer station
TORBEEVO
Choose
Transfer time
from 3h 20min
Total travel time
from 1d 12h 43min		 Choose
Transfer station
KOVYLKINO
Choose
Transfer time
from 4h 43min
Total travel time
from 1d 11h 20min		 Choose
Transfer station
INZA
Choose
Transfer time
from 7h 10min
Total travel time
from 1d 1h 30min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Choose
Transfer time
from 10h 58min
Total travel time
from 17h 5min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 9h 50min
Total travel time
from 14h 9min		 Choose
Transfer station
NOCHKA
Choose
Transfer time
from 10h 15min
Total travel time
from 1d 4h 44min		 Choose
Transfer station
KUBERLE
Choose
Transfer time
from 5h 1min
Total travel time
from 2d 15h 6min		 Choose
Transfer station
VQSELKI
Choose
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 3d 3h 53min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 12min
Total travel time
from 3d 1h 3min		 Choose
Transfer station
ROVNOE
Choose
Transfer time
from 6h 1min
Total travel time
from 2d 22h 58min		 Choose
Transfer station
BELOGLINSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 14min
Total travel time
from 2d 21h 43min		 Choose
Transfer station
RYAZHSK
Choose
Transfer time
from 5h 39min
Total travel time
from 1d 23h 6min		 Choose
Transfer station
SASOVO
Choose
Transfer time
from 6h 50min
Total travel time
from 1d 23h 17min		 Choose
Transfer station
SHILOVO
Choose
Transfer time
from 4h 53min
Total travel time
from 2d 1h 14min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 21h 42min
Total travel time
from 1d 7h 3min		 Choose
Transfer station
BARIESH
Choose
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 23h 50min		 Choose
Transfer station
MORSHANSK
Choose
Transfer time
from 11h 10min
Total travel time
from 1d 17h 35min		 Choose
Transfer station
ASEEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 38min
Total travel time
from 1d 5h 7min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 1d 2h 58min		 Choose
Transfer station
KORENOVSK
Choose
Transfer time
from 1h 42min
Total travel time
from 3d 5h 8min		 Choose
