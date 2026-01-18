|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 1d 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 7h 7min
|
Total travel timefrom 1d 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 5h 36min
|
Total travel timefrom 1d 10h 15min
|Choose
|
Transfer station
IRAELChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 22h 1min
|Choose
|
Transfer station
MALAYA PERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 21h 3min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHPOGOSTChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 17h 13min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 17h 44min
|Choose
|
Transfer station
SINDORChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
KOTLASChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 15h 38min
|Choose
|
Transfer station
MIKUNChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 16h 52min
|Choose
|
Transfer station
URENChoose
|
Transfer timefrom 11h 27min
|
Total travel timefrom 1d 22min
|Choose
|
Transfer station
SHAHUNYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 54min
|
Total travel timefrom 23h
|Choose
|
Transfer station
KADZHEROMChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 23h 39min
|Choose
|
Transfer station
URDOMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 16h 59min
|Choose