|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 2d 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
SLYUDYANKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
BAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 3d 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 3d 9h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 2d 9h 46min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 2d 4h 54min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 2d 5h 56min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 2d 21h 18min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 52min
|
Total travel timefrom 2d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 3d 17h
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 4d 1h 11min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 2h 13min
|Choose