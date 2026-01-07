|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 2h 3min
|
Total travel timefrom 1d 21h 23min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 2d 1h
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 2d 2h 4min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 1d 23h 36min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 24min
|
Total travel timefrom 3d 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 3d 5h 58min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 39min
|
Total travel timefrom 3d 22min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 2d 20h 36min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 3d 13h 38min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 9h 24min
|
Total travel timefrom 2d 22h 40min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 3d 8h 40min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 2d 18h 23min
|Choose