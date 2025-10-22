|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NIZHNY TAGILChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
SEROVChoose
|
Transfer timefrom 13h 32min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
VERHOTUREChoose
|
Transfer timefrom 8h 11min
|
Total travel timefrom 17h 39min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 21h 2min
|
Total travel timefrom 1d 4h 48min
|Choose
|
Transfer station
NEVYANSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 1d 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
BARANCHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 4min
|
Total travel timefrom 1d 1h 56min
|Choose
|
Transfer station
GOROBLAGODATSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 36min
|
Total travel timefrom 1d 1h 24min
|Choose
|
Transfer station
VIEYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 23h 28min
|Choose
|
Transfer station
LYALYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 45min
|
Total travel timefrom 20h 15min
|Choose
|
Transfer station
LOBVAChoose
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 19h 15min
|Choose
|
Transfer station
VERH-NEYVINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
VERHNYAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 29min
|
Total travel timefrom 1d 31min
|Choose
|
Transfer station
MARSYATIEChoose
|
Transfer timefrom 20h 55min
|
Total travel timefrom 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
ANDRIANOVICHIChoose
|
Transfer timefrom 20h 10min
|
Total travel timefrom 12h 50min
|Choose