|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 10min
|
Total travel timefrom 5d 3h 50min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 3d 5h 38min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 3d 5h 7min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 3d 4h 33min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 3d 5h 33min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 3d 5h 25min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 3d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 3d 7h 16min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 3d 8h 48min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 24min
|
Total travel timefrom 3d 13h 56min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 3d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 3d 8h 20min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 3d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 30min
|
Total travel timefrom 3d 10h 37min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 3d 8h 15min
|Choose