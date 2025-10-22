|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
PROHLADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 1d 11h 57min
|Choose
|
Transfer station
APOLLONSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
GEORGIEVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
KOTLYAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 27min
|
Total travel timefrom 1d 11h 59min
|Choose