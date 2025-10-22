|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 12h 54min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 11h 16min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 1min
|
Total travel timefrom 9h 4min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 1d 22h 55min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 1d 4h
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 7h 12min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 11h 45min
|
Total travel timefrom 1d 49min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 10h 14min
|
Total travel timefrom 1d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 13h 21min
|
Total travel timefrom 23h 13min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 1d 11h 37min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 9h 57min
|
Total travel timefrom 1d 15h 47min
|Choose
|
Transfer station
EVDAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 13h 51min
|Choose