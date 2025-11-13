|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 13h 19min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 13h 11min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 12h 43min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 20min
|
Total travel timefrom 1d 5h 47min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 15h 26min
|
Total travel timefrom 15h 23min
|Choose
|
Transfer station
VYAZNIKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 17h 42min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 10min
|
Total travel timefrom 1d 10h 56min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 10h 36min
|
Total travel timefrom 1d 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 16min
|
Total travel timefrom 1d 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 14h 11min
|
Total travel timefrom 13h
|Choose