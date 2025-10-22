|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 4d 15h 53min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 5d 9h 40min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 4d 17h 5min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 4d 17h 7min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 6d 5h 8min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 52min
|
Total travel timefrom 5d 4h 38min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 14min
|
Total travel timefrom 4d 16h 20min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 4d 16h 34min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 8h 47min
|
Total travel timefrom 6d 49min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 4d 15h 48min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 4d 16h 27min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 7h
|
Total travel timefrom 4d 16h 38min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 4d 16h 43min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 4d 18h 51min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 34min
|
Total travel timefrom 5d 20h 48min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 4d 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 7d 7h 22min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 7d 9h 12min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 12h 10min
|
Total travel timefrom 9d 4h 43min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 19h 55min
|
Total travel timefrom 8d 20h 58min
|Choose
|
Transfer station
YAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 37min
|
Total travel timefrom 4d 16h 19min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 18h 49min
|
Total travel timefrom 4d 17h 7min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 6d 15h 55min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 12h 45min
|
Total travel timefrom 7d 4h 8min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 34min
|
Total travel timefrom 4d 19h 38min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 38min
|
Total travel timefrom 4d 19h 34min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 10h 40min
|
Total travel timefrom 7d 14h 53min
|Choose