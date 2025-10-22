|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer time from 3h 50min
Total travel time from 6d 20h 4min
|Choose
Transfer station
EKATERINBURGChoose
Transfer time from 1h 36min
Total travel time from 6d 9h 2min
|Choose
Transfer station
TYUMENChoose
Transfer time from 4h 56min
Total travel time from 6d 20h 14min
|Choose
Transfer station
PERMChoose
Transfer time from 11h 4min
Total travel time from 6d 18h 54min
|Choose
Transfer station
KIROVChoose
Transfer time from 4h 26min
Total travel time from 6d 14h 29min
|Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
Transfer time from 1h 9min
Total travel time from 6d 9h 29min
|Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
Transfer time from 18h 44min
Total travel time from 6d 13h 35min
|Choose
Transfer station
KOTELNICHChoose
Transfer time from 4h 12min
Total travel time from 6d 19h 27min
|Choose