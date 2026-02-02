|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 10h 35min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 1d 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 42min
|
Total travel timefrom 2d 6h 19min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 11min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 1d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 7h 18min
|
Total travel timefrom 22h 28min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 3d 1h 51min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 17h 30min
|
Total travel timefrom 2d 13h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 58min
|
Total travel timefrom 2d 21h 28min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 29min
|
Total travel timefrom 2d 16h 57min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 3h 59min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 8h 3min
|
Total travel timefrom 18h 8min
|Choose
|
Transfer station
EFREMOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 2d 5h 3min
|Choose
|
Transfer station
UZLOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 23min
|
Total travel timefrom 2d 8h 33min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 14h 51min
|
Total travel timefrom 2d 23h 45min
|Choose
|
Transfer station
LIPETSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 40min
|
Total travel timefrom 1d 22h 16min
|Choose
|
Transfer station
EVDAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 46min
|
Total travel timefrom 1d 12h 10min
|Choose
|
Transfer station
YELETSChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 2d 58min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 2d 3h 50min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 18h 57min
|
Total travel timefrom 1d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 10h 56min
|
Total travel timefrom 1d 19h 22min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 50min
|
Total travel timefrom 2d 10h 28min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 16h 35min
|
Total travel timefrom 2d 13h 43min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 13h 56min
|
Total travel timefrom 2d 16h 22min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 3d 52min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 16h 56min
|
Total travel timefrom 1d 8h 33min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 54min
|
Total travel timefrom 1d 6h 35min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 47min
|
Total travel timefrom 1d 4h 42min
|Choose
|
Transfer station
KISLOVODSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 1d 9h 52min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
PYATIGORSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 1d 7h 52min
|Choose
|
Transfer station
ESSENTUKIChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 1d 8h 43min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 17h 46min
|
Total travel timefrom 1d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 22h 38min
|
Total travel timefrom 1d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 16h 29min
|
Total travel timefrom 1d 9h
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 57min
|
Total travel timefrom 21h 22min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 9h 51min
|
Total travel timefrom 1d 5h 28min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 37min
|
Total travel timefrom 1d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 14h 50min
|
Total travel timefrom 1d 29min
|Choose
|
Transfer station
BELAYA KALITVAChoose
|
Transfer timefrom 12h 58min
|
Total travel timefrom 1d 38min
|Choose
|
Transfer station
TATSINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 37min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|Choose
|
Transfer station
MOROZOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 26min
|
Total travel timefrom 1d 1h 10min
|Choose