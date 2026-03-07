|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 1d 6h 59min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 14h 59min
|
Total travel timefrom 2d 49min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 20min
|
Total travel timefrom 2d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 8h
|
Total travel timefrom 2d 7h 30min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 9min
|
Total travel timefrom 2d 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 2d 12h 12min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 2d 20h 11min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 2d 14h 47min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 18h 23min
|
Total travel timefrom 1d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 35min
|
Total travel timefrom 1d 15h 51min
|Choose
|
Transfer station
TATISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 48min
|
Total travel timefrom 1d 10h 38min
|Choose
|
Transfer station
ATKARSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 19min
|
Total travel timefrom 1d 12h 7min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 1d 13h 39min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 10h 12min
|
Total travel timefrom 1d 8h 49min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAKChoose
|
Transfer timefrom 21h 9min
|
Total travel timefrom 20h 37min
|Choose