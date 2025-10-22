|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 3d 22h 3min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 3d 15h 40min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 9min
|
Total travel timefrom 3d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 3d 14h 46min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 30min
|
Total travel timefrom 3d 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 28min
|
Total travel timefrom 3d 15h 38min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 58min
|
Total travel timefrom 3d 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 56min
|
Total travel timefrom 3d 16h 18min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 3d 16h 14min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 3d 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 7min
|
Total travel timefrom 3d 16h 36min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 3d 17h 51min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 3d 15h 51min
|Choose