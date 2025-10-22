|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 34min
|
Total travel timefrom 2d 14h 22min
|Choose
|
Transfer station
BELOVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 2d 18h 36min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 47min
|
Total travel timefrom 2d 15h 41min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 11min
|
Total travel timefrom 2d 14h 57min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 29min
|
Total travel timefrom 2d 15h 50min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 27min
|
Total travel timefrom 2d 15h 43min
|Choose
|
Transfer station
ARTIESHTAChoose
|
Transfer timefrom 7h 57min
|
Total travel timefrom 2d 18h 54min
|Choose
|
Transfer station
PROKOPEVSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 2d 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 2d 21h 4min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 3d 1h 31min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 19h
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 2d 20h 54min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 2d 17h 51min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 14min
|
Total travel timefrom 2d 19h 11min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 14h 31min
|
Total travel timefrom 2d 19h 54min
|Choose