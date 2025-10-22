|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 14h 54min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 19h 23min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 11h 12min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 11h 24min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 12h 56min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 16h 50min
|Choose