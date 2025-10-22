|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 23h 54min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 22h 35min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 1h 5min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 58min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 1d 16h 28min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 12h 1min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 1d 14h 5min
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 3h 8min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 23h 13min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 1d 6min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 1d 5min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 31min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 1d 8min
|Choose