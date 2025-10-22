|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 8h 7min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 1d 4h 49min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 1d 4h 56min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 1d 4h 56min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 2h 39min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 1d 18h 12min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 1d 4h 20min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 1d 3h 20min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 9h 12min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 8h 30min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 7h 12min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 8h 20min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 8h 15min
