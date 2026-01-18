|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 16h 6min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 20h 4min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 19h 51min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 1d 4h 3min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 19h 19min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 18h 17min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 3h 24min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 7h 11min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 9h 12min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 1h 32min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 17h 37min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 23h 51min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 2d 4h 45min
|Choose