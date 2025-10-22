FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations VORONEZ - KAZAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 17h 36min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 2h 12min
Total travel time
from 1d 16h 11min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 2h 56min
Total travel time
from 1d 3h 14min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 1h 3min
Total travel time
from 1d 8min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 3h 19min
Total travel time
from 1d 14h 45min		 Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 1min
Total travel time
from 1d 11h 46min		 Choose
Transfer station
MILLEROVO
Choose
Transfer time
from 9h 5min
Total travel time
from 1d 10h 6min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 2h 32min
Total travel time
from 1d 13h 24min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 1h 24min
Total travel time
from 1d 7h 33min		 Choose
Transfer station
TIMASHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 12min
Total travel time
from 1d 22h 26min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 5h 13min
Total travel time
from 2d 6h 44min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 2h 19min
Total travel time
from 1d 10h 15min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 9h 50min
Total travel time
from 1d 4h		 Choose
Transfer station
ZVEREVO
Choose
Transfer time
from 5h
Total travel time
from 1d 13h 23min		 Choose
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 14h 24min
Total travel time
from 1d 40min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 20min
Total travel time
from 2d 2h 45min		 Choose
Transfer station
M VISHERA
Choose
Transfer time
from 6h 3min
Total travel time
from 1d 8h 53min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 3h 29min
Total travel time
from 2d 7h 26min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 5h 46min
Total travel time
from 2d 5h 19min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 7h 40min
Total travel time
from 1d 7h 15min		 Choose
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 5h 17min
Total travel time
from 1d 7h 49min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 9h 6min
Total travel time
from 2d 10h 9min		 Choose
Transfer station
STAROMINSK
Choose
Transfer time
from 16h 11min
Total travel time
from 2d 3h 31min		 Choose
Transfer station
KANEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 14h 44min
Total travel time
from 2d 2h 36min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Choose
Transfer time
from 4h 39min
Total travel time
from 2d 14h 6min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Choose
Transfer time
from 6h 34min
Total travel time
from 2d 12h 14min		 Choose
Transfer station
BRYUHOVETSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 45min
Total travel time
from 2d 5h 57min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Choose
Transfer time
from 5h 46min
Total travel time
from 2d 13h		 Choose
Transfer station
NOVOROSSIYSK
Choose
Transfer time
from 2h 38min
Total travel time
from 2d 13h 38min		 Choose
Transfer station
TONNELNAYA
Choose
Transfer time
from 3h 59min
Total travel time
from 2d 12h 25min		 Choose
Transfer station
KRIMSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 27min
Total travel time
from 2d 10h 57min		 Choose
Transfer station
TAMAN
Choose
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 2d 5h 39min		 Choose
Transfer station
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Choose
Transfer time
from 1h 8min
Total travel time
from 2d 7h 32min		 Choose
Transfer station
KUSHCHEVKA
Choose
Transfer time
from 2h 39min
Total travel time
from 2d 19min		 Choose
Transfer station
KRIELOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 26min
Total travel time
from 2d 1h 38min		 Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 18h 5min
Total travel time
from 1d 21h 5min		 Choose
Transfer station
ZAYTSEVKA
Choose
Transfer time
from 12h 20min
Total travel time
from 1d 7h 24min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 16h 30min
Total travel time
from 2d 17h 33min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 16h 3min
Total travel time
from 2d 18h		 Choose
Transfer station
ABINSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 2min
Total travel time
from 2d 13h 40min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 31min
Total travel time
from 2d 3h 30min		 Choose
Transfer station
BAGEROVO
Choose
Transfer time
from 3h 42min
Total travel time
from 2d 10h 1min		 Choose
Transfer station
S KOLODEZ
Choose
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 2d 11h 27min		 Choose
Transfer station
EVDAKOVO
Choose
Transfer time
from 17h 40min
Total travel time
from 1d 2h 4min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 19h 6min
Total travel time
from 3d 2h 25min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 20h 57min
Total travel time
from 3d 34min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 17h 16min
Total travel time
from 2d 1h 51min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 17h 38min
Total travel time
from 3d 3h 53min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 22h 53min
Total travel time
from 2d 22h 38min		 Choose
Transfer station
VOLGODONSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 1min
Total travel time
from 1d 20h 6min		 Choose
Transfer station
MOROZOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 1min
Total travel time
from 1d 15h 6min		 Choose
Transfer station
VLADISLAV
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 2d 13h 26min		 Choose
