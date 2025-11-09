FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations VORONEZ - UREN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 14h 40min
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 1h 24min
Total travel time
from 1d 2h 51min
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 1h 10min
Total travel time
from 1d 6h 24min
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 12h 51min
Total travel time
from 21h 32min
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 8h 23min
Total travel time
from 1d 46min
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 2d 13h 30min
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 10h 3min
Total travel time
from 2d 7h 9min
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 1h 30min
Total travel time
from 1d 7h 40min
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 1d 1h 2min
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 5h 58min
Total travel time
from 1d 4h 16min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 10h 16min
Total travel time
from 17h 41min
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 2h 14min
Total travel time
from 2d 18h 37min
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 35min
Total travel time
from 2d 15h 16min
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 3h 6min
Total travel time
from 2d 17h 45min
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 2d 19h 4min
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 15min
Total travel time
from 2d 4h 34min
Transfer station
EVDAKOVO
Choose
Transfer time
from 3h 14min
Total travel time
from 1d 4h 43min
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 13h 58min
Total travel time
from 17h 54min
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 13h 34min
Total travel time
from 18h 3min
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 20h 59min
Total travel time
from 1d 21h 26min
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 5h 31min
Total travel time
from 2d 21h 12min
Transfer station
DZERZHINSK
Choose
Transfer time
from 16h 54min
Total travel time
from 18h 1min
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 8min
Total travel time
from 2d 4h 31min
Transfer station
VYAZNIKI
Choose
Transfer time
from 21h 34min
Total travel time
from 18h 14min
Transfer station
ILINO
Choose
Transfer time
from 16h 51min
Total travel time
from 18h 4min
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 22h 48min
Total travel time
from 1d 20h 51min
Transfer station
MILLEROVO
Choose
Transfer time
from 4h 45min
Total travel time
from 1d 12h 1min
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 46min
Total travel time
from 1d 14h
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 6h 23min
Total travel time
from 1d 10h 23min
