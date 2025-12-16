|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 1d 3h 39min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 3min
|
Total travel timefrom 16h 36min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 16h 42min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 17h 4min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 1d 10h 52min
|Choose
|
Transfer station
LANGEPASOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 20h 46min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
GOLIESHMANOVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 54min
|
Total travel timefrom 1d 1h 6min
|Choose
|
Transfer station
MASLYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 19h 14min
|Choose