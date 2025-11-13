|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1d 17h 10min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 2d 3h 1min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 3d 4h 12min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 12h
|
Total travel timefrom 2d 2h 36min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 1d 23h 55min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 2min
|
Total travel timefrom 2d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 11h 49min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 2d 1h 35min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 8h 25min
|
Total travel timefrom 2d 1h 30min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 13h 42min
|
Total travel timefrom 2d 1h 43min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 13h 27min
|
Total travel timefrom 2d 1h 55min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 21min
|
Total travel timefrom 2d 1h 5min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 6h 49min
|
Total travel timefrom 2d 37min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 2d 1h 45min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 2d 1h 4min
|Choose