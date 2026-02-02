|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 59min
Total travel time from 20h 48min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 1h 57min
Total travel time from 2d 13h 44min
Transfer station
OMSK
Transfer time from 5h 5min
Total travel time from 3d 16h 50min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 1h 51min
Total travel time from 3d 22h 12min
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time from 11h 3min
Total travel time from 1d 10h 6min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 1h
Total travel time from 3d 2h 5min
Transfer station
PERM
Transfer time from 5h 11min
Total travel time from 2d 14h 39min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 2h 30min
Total travel time from 4d 11h 38min
Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 6h 21min
Total travel time from 4d 2h 56min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOIE
Transfer time from 9h 3min
Total travel time from 4d 23min
Transfer station
YURGA
Transfer time from 4h 56min
Total travel time from 4d 18h 10min
Transfer station
TAYGA
Transfer time from 2h 28min
Total travel time from 4d 20h 29min
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer time from 11h 27min
Total travel time from 1d 17h 22min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time from 2h 21min
Total travel time from 4d 21h 42min
Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time from 9h 3min
Total travel time from 2d 11h 25min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time from 4h 2min
Total travel time from 3d 20h 1min
Transfer station
OB
Transfer time from 13h 14min
Total travel time from 4d 10h 49min
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time from 6h 53min
Total travel time from 4d 17h 10min
Transfer station
OKULOVKA
Transfer time from 18h 35min
Total travel time from 1d 13h 39min
Transfer station
M VISHERA
Transfer time from 17h
Total travel time from 1d 15h 14min
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOIE
Transfer time from 15h 55min
Total travel time from 1d 16h 19min
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOIE
Transfer time from 20h 50min
Total travel time from 1d 11h 24min
Transfer station
SAMARA
Transfer time from 17h 26min
Total travel time from 1d 16h 33min
Transfer station
KEZ
Transfer time from 11h 2min
Total travel time from 2d 9h 26min
Transfer station
MENDELEEVO
Transfer time from 8h 4min
Total travel time from 2d 12h 24min
Transfer station
TALITSA
Transfer time from 4h 16min
Total travel time from 3d 8h 49min
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time from 6h 16min
Total travel time from 3d 6h 49min
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer time from 21h 14min
Total travel time from 5d 15h 39min
Transfer station
MARIINSK
Transfer time from 7h 15min
Total travel time from 5d 5h 55min
Transfer station
TYAZHIN
Transfer time from 4h 19min
Total travel time from 5d 8h 51min
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time from 1h 59min
Total travel time from 5d 11h 11min
Transfer station
ZAOZIERNAYA
Transfer time from 22h 21min
Total travel time from 6d 1h 42min
Transfer station
INGASHSKAYA
Transfer time from 16h 44min
Total travel time from 6d 7h 19min
Transfer station
ILANSKAYA
Transfer time from 18h 35min
Total travel time from 6d 5h 28min
Transfer station
UYAR
Transfer time from 23h 32min
Total travel time from 6d 31min
Transfer station
RESHOTIE
Transfer time from 15h 23min
Total travel time from 6d 8h 40min
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer time from 19h 40min
Total travel time from 6d 4h 23min
Transfer station
KARGAT
Transfer time from 2h 23min
Total travel time from 4d 10h 47min
Transfer station
CHANIE
Transfer time from 9h 33min
Total travel time from 4d 3h 37min
Transfer station
TAYSHET
Transfer time from 13h 22min
Total travel time from 6d 10h 41min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time from 23h 28min
Total travel time from 1d 12h 6min
Transfer station
KRASNIY UZEL
Transfer time from 23h 50min
Total travel time from 1d 11h 44min
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Transfer time from 23h 50min
Total travel time from 1d 11h 44min
Transfer station
SHATKI
Transfer time from 23h 25min
Total travel time from 1d 12h 9min
Transfer station
LUKOYANOV
Transfer time from 23h 29min
Total travel time from 1d 12h 5min
Transfer station
UZHOVKA
Transfer time from 23h 31min
Total travel time from 1d
Transfer station
BALEZINOChoose
Transfer timefrom 5h 33min
Total travel timefrom 2d 1h 54min
Transfer station
GLAZOVChoose
Transfer timefrom 5h 1min
Total travel timefrom 2d 2h 26min
Transfer station
KIROVChoose
Transfer timefrom 4h 49min
Total travel timefrom 2d 2h 38min
