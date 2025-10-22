FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations YAYA - VYATSKIYE POLYANA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 1d 12h 56min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 4h 41min
Total travel time
from 1d 14h 18min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 1d 12h 28min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 2d 17h 24min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 9h 21min
Total travel time
from 1d 15h 7min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 4h 35min
Total travel time
from 1d 14h 24min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 4h 29min
Total travel time
from 1d 14h 30min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 4h 10min
Total travel time
from 1d 14h 49min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 6min
Total travel time
from 1d 14h 53min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 4h 21min
Total travel time
from 1d 14h 38min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 2h 37min
Total travel time
from 1d 20h 11min		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Choose
Transfer time
from 2h 29min
Total travel time
from 2d 14h 40min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 3h 40min
Total travel time
from 2d 13h 29min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 6min
Total travel time
from 1d 14h 53min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 4h 44min
Total travel time
from 1d 14h 15min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 4h 7min
Total travel time
from 1d 14h 52min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 48min
Total travel time
from 1d 14h 11min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 16min
Total travel time
from 1d 14h 43min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 21h 20min
Total travel time
from 1d 22h 23min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 15h 1min
Total travel time
from 2d 4h 42min		 Choose
Transfer station
YALUTOROVSK
Choose
Transfer time
from 13h 15min
Total travel time
from 1d 16h 28min		 Choose
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 16min
Total travel time
from 1d 16h 27min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 10h 19min
Total travel time
from 2d 8h 5min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 23h 3min
Total travel time
from 1d 19h 21min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 18h 26min
Total travel time
from 1d 23h 58min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 44min
Total travel time
from 2d 19h 35min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Choose
Transfer time
from 18h 17min
Total travel time
from 2d 18h 2min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 16h 18min
Total travel time
from 2d 2h 6min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Choose
Transfer time
from 15h 25min
Total travel time
from 2d 20h 54min		 Choose
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Choose
Transfer time
from 19h 20min
Total travel time
from 2d 16h 59min		 Choose
Transfer station
UBINSKAYA
Choose
Transfer time
from 12h 25min
Total travel time
from 1d 17h 18min		 Choose
Transfer station
IRKUTSK
Choose
Transfer time
from 16h 20min
Total travel time
from 4d 1h 35min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 13h 20min
Total travel time
from 2d 22h 59min		 Choose
Transfer station
ANGARSK
Choose
Transfer time
from 18h 7min
Total travel time
from 4d 17min		 Choose
Transfer station
VIEDRINO
Choose
Transfer time
from 5h 48min
Total travel time
from 4d 12h 36min		 Choose
Transfer station
CHEREMHOVO
Choose
Transfer time
from 21h 7min
Total travel time
from 3d 21h 17min		 Choose
Transfer station
NIZHNEUDINSK
Choose
Transfer time
from 7h 44min
Total travel time
from 3d 4h 35min		 Choose
Transfer station
ZALARI
Choose
Transfer time
from 23h 23min
Total travel time
from 3d 19h 1min		 Choose
Transfer station
SLYUDYANKA
Choose
Transfer time
from 8h 55min
Total travel time
from 4d 9h 29min		 Choose
Transfer station
KUTULIK
Choose
Transfer time
from 22h 17min
Total travel time
from 3d 20h 7min		 Choose
Transfer station
KUYTUN
Choose
Transfer time
from 1h 46min
Total travel time
from 3d 10h 33min		 Choose
Transfer station
BAYKALSK
Choose
Transfer time
from 6h 52min
Total travel time
from 4d 11h 32min		 Choose
Transfer station
TULUN
Choose
Transfer time
from 4h 1min
Total travel time
from 3d 8h 18min		 Choose
Transfer station
ULAN-UDEI
Choose
Transfer time
from 20h 16min
Total travel time
from 4d 15h 27min		 Choose
Transfer station
MIESOVAYA
Choose
Transfer time
from 2h 48min
Total travel time
from 4d 15h 36min		 Choose
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOE
Choose
Transfer time
from 19h 6min
Total travel time
from 3d 23h 18min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 12h 38min
Total travel time
from 2d 7h 12min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 18h 22min
Total travel time
from 2d 1h 21min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 23h 16min
Total travel time
from 1d 20h 27min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru