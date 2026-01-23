|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 8h 11min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 5h 12min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 2d 16h 6min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 8h 14min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 1d 7h 28min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 1d 5h 26min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 13h 44min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 41min
|
Total travel timefrom 1d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
YALUTOROVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 3h 20min
|Choose