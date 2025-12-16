|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 2d 5min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 1h 1min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 53min
|
Total travel timefrom 1d 2h 2min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 1d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 16h 16min
|
Total travel timefrom 1d 15h 31min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 16h 50min
|
Total travel timefrom 1d 14h 57min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 9h 15min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 6h 50min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 20h 3min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 4d 11h 32min
|Choose