|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 22h 45min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 1d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 8h 52min
|
Total travel timefrom 1d 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 21min
|
Total travel timefrom 1d 2h 9min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 5min
|
Total travel timefrom 1d 16min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 11h 40min
|
Total travel timefrom 1d 2h 52min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 9h 58min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 9h 1min
|
Total travel timefrom 1d 5h 38min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 6min
|
Total travel timefrom 1d 7h 25min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 3d 16h 6min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 15h 53min
|
Total travel timefrom 3d 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 4d 10h 23min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 9h
|
Total travel timefrom 4d 5h 55min
|Choose