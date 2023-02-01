16 дополнительных поездов будут курсировать на Горьковской железной дороге в февральские праздники

На период февральских праздничных дней в сообщении со станциями Горьковской железной дороги назначено 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 21 по 27 февраля 2023 года.

Так, между Казанью и Москвой назначено 7 дополнительных поездов. Также 2 поезда свяжут столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

3 дополнительных поезда свяжут Москву с Кировом через Нижний Новгород, 2 – с Чебоксарами, а также по одному – с Ижевском и Йошкар-Олой.

Кроме того, скоростные поезда «Ласточка» сообщением Москва – Нижний Новгород № 721, обычно курсирующие одиночными составами, 22 и 26 февраля отправятся в сдвоенном исполнении. В обратном направлении «Ласточка» № 721 будет следовать сдвоенным составом 23 и 27 февраля.

При повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД», а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.