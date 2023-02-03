ЖД и «НМИЦ радиологии» Минздрава России подписали соглашение о сотрудничестве

17:47

Сегодня в Москве в офисе ОАО «ЖД» подвели итоги информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». В мероприятии приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галина Карелова, генеральный директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн и другие официальные лица, а также представители профильных институтов и учреждений.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы против рака, который учрежден Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями и отмечается 4 февраля.

«Российские железные дороги рады быть проводниками акций, направленных на воспитание у наших граждан заботливого отношения к своему здоровью. Мы уделяем большое внимание здоровому образу жизни, профилактике, диагностике и лечению работников, в том числе и с онкозаболеваниями. Мы одни из первых среди крупных компаний в нашей стране разработали и утвердили концепцию здорового образа жизни на 2020-2025 годы, а текущий год объявлен в ОАО «ЖД» Годом здоровья. Такой системный подход дает ощутимые результаты: выявляемость онкологических заболеваний в компании находится на высоком уровне, и самое главное, что три четверти онкологий выявляются на I–II стадиях, что позволяет своевременно начать лечение», – сказал Олег Белозёров.

Подводя итоги информационно-просветительского проекта «Онкопатруль», Михаил Мурашко отметил, что работа в области профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний является особенно важной. По его словам, большую роль в этом играет участие работодателей и убеждение сотрудников компаний в необходимости ранней диагностики.

«Обнаруженные на ранней стадии онкологические заболевания гораздо легче поддаются лечению, чем в запущенной форме. Но сегодня медицина кардинально меняется, и запущенные новообразования на поздних стадиях стали поддаваться лечению. Это прорыв медицинской науки и технологий», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Напомним, 1-2 февраля пассажиры и посетители трех железнодорожных вокзалов Москвы – Киевского, Павелецкого и Казанского – могли проверить свое здоровье, пройти диагностику и получить консультацию лучших онкоспециалистов «ЖД-Медицины» и «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ. Так, за два дня свое здоровье на трех вокзалах Москвы проверили 603 человека (на Павелецком вокзале – 260 человек, на Казанском – 177 человек и на Киевском – 166 человек). У 107 человек выявлены подозрения на злокачественные новообразования. Все они получили подробную инструкцию о дальнейших действиях. Некоторых (у кого рак был подтвержден) пригласили для последующей консультации и лечения в НМИЦ радиологии Минздрава России.

В ходе мероприятия также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «ЖД» и ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Основная цель сотрудничества – заложить основы для существенного наращивания усилий в области противодействия онкологическим заболеваниям, совершенствование оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» на базе сети медицинских учреждений сети «ЖД-Медицина», а также развитие онкологической службы РФ.

Подписи под документом поставили начальник дирекции Елена Жидкова и генеральный директор «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн.

Документ предполагает реализацию комплекса мероприятий по взаимодействию по вопросам диагностики, верификации, методов исследований и тактики оказания медицинской помощи по профилю «Онкология».

В рамках сотрудничества также планируется адаптировать базу данных пациентов ОАО «ЖД», страдающих онкологическими заболеваниями, с информационно-аналитической системой «Канцер-регистр» с соблюдением законодательства о персональных данных. Кроме того, стороны планируют большое внимание уделить подготовке совместных предложений по совершенствованию нормативного регулирования в области оказания медицинской помощи, разработке и реализации образовательных программ, методических материалов, направленных на повышение квалификации по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «Онкология», а также совместной научно-исследовательской деятельности и обмену опытом по вопросам диагностики и лечения онкологических заболеваний, пропаганде и внедрению в практику новейших достижений науки и техники и т. д.