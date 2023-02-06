Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2 из Нахабина останавливаются на остановочном пункте Рижская у временной деревянной платформы № 2

2023-02-06 14:15
Поезда Рижского направления МЖД и МЦД-2, следующие из Нахабина, останавливаются с 6 февраля на остановочном пункте Рижская (Ржевская) у временной деревянной островной платформы. Ранее на ней останавливались электропоезда из Подольска.

Временная пассажирская инфраструктура – платформа и пешеходный мост – возведены на период реконструкции станции, чтобы пассажиры могли пользоваться ей на период реконструкции.

В настоящее время железнодорожники приступили к демонтажу платформы № 1 для освобождения зоны строительства под пути МЦД-4.

Реконструкция Рижской проводится для развития МЦД-2 и запуска МЦД-4, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

