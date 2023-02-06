Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ретропоезд на паровозной тяге совершил первый рейс по новому туристическому маршруту Старый Оскол – Сараевка

2023-02-06 11:24
Новый туристический маршрут Старый Оскол – Сараевка был открыт 5 февраля – в день 80-летия освобождения города Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков. Первыми пассажирами ретропоезда с паровозом серии Л стали ветераны-железнодорожники.

В торжественном запуске поезда приняли участие начальник ЮВЖД Павел Иванов, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков, председатель Центрального Совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Николай Никифоров. По словам Павла Иванова, открытие нового экскурсионного маршрута – это часть целого комплекса мероприятий, которые Юго-Восточная железная дорога реализует совместно с правительством Белгородской области в честь 80-летия победы в Курской битве. Это дань памяти подвигу строителей 95-километровой Дороги мужества Старый Оскол – Сараевка, построенной всего за 32 дня в 1943 году.

В составе ретропоезда – два стилизованных вагона с комфортными местами для сидения, фотокупе и игровой зоной для детей. Участники экскурсии смогут посетить исторически значимые места Курской битвы, а в пути с помощью аудиогида – узнать об истории строительства Дороги мужества. С 11 февраля экскурсионный поезд будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Ознакомиться подробнее с программой, расписанием и стоимостью туров можно на сайте АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

