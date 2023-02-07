В 2022 году пассажирам Юго-Восточной и Приволжской железных дорог помогли найти около 3,5 тыс. забытых вещей

11:47

В 2022 году работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) помогли вернуть пассажирам 3 тыс. 474 предмета, забытых в поездах дальнего следования. Это на 13,6% больше, чем в 2021 году. Чаще всего терялись документы, банковские карты, наушники, зарядные устройства для мобильных телефонов, наручные часы, предметы одежды.

Напомним: чтобы найти пропажу, пассажиры поездов дальнего следования могут воспользоваться специальным сервисом на сайте ОАО «ЖД». Для этого необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание потерянных вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Онлайн-сервис поиска забытых вещей начал работать 1 марта 2019 года. За это время владельцам было возвращено более 9,7 тыс. предметов, оставленных в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.