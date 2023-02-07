Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Южный вестибюль и две платформы откроют на станции Железнодорожная будущего МЦД-4 в сентябре

2023-02-07 10:06
На конечной станции Железнодорожная будущего МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная в сентябре откроют южный вестибюль, расположенный со стороны улицы Советская. Он будет обеспечивать выходы на новые платформы №№ 1 и 2, которые оборудуют навесами во всю длину для защиты от осадков, установят современную навигацию, лавочки, урны. Для удобства в передвижении маломобильных пассажиров установят лифты и эскалаторы.

В настоящее время ведутся монолитные работы по возведению стен вестибюля и сходов на платформы, на которых ведется укладка плит перекрытия и монтаж навесов.

Всего на станции Железнодорожная будет 4 платформы с навесами на всю длину, а также мост-конкорс с двумя вестибюлями со стороны Советской и Лесопарковой улиц. На период реконструкции доступ на пассажирскую инфраструктуру осуществляется через временный мост, который вместе со старым мостом выполняет еще и транзитную функцию, связывая две части города.

Параллельно на соседней станции Ольгино ведется строительство пассажирского вестибюля-конкорса и новой платформы. Для комфортного доступа на пассажирскую инфраструктуру ее также оборудуют лифтами и эскалаторами.

На данный момент монолитные работы на объекте практически завершены, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

