«Ласточки» Екатеринбург – Бокситы вышли в лидеры по заполняемости в первые полмесяца курсирования

16:22

Пригородные электропоезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Бокситы (город Североуральск) на СвЖД с момента запуска, 20 января 2023 года, перевезли 11,3 тыс. человек. Средняя заполняемость рейсов составила 82% – это выше расчетных показателей и выше заполняемости популярных электричек в Нижний Тагил и Каменск-Уральский. При этом заполняемость направления из Екатеринбурга в Североуральск достигла 97% (в обратном направлении – 68%). Доля пассажиров, совершающих поездки из столицы Урала до станций северного узла – Серов, Краснотурьинская, Лесная Волчанка и Бокситы, – составила 48%.

Напомним: поезд № 7076 сообщением Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский отправляется со станции Бокситы в 04:15 (здесь и далее – время местное) и прибывает в Екатеринбург в 11:44. Поезд № 7075 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Бокситы отправляется из столицы Урала в 16:00 и прибывает на станцию Бокситы в 23:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Лесная Волчанка, Краснотурьинская, Серов, Лобва, Ляля, Верхотурье, Выя, Верхняя, Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил и о. п. ВИЗ.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн – в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и на сайте Свердловской пригородной компании. Продажа открывается за 10 суток до даты отправления поезда. Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а при наличии льгот – подтверждающий льготу, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.