На февральские праздники на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву через Пермь

На февральские праздники на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву через Пермь

12:34

На Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования на выходные дни в феврале, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Составы будут курсировать на одном из самых популярных направлений – в сообщении столицы Урала со столицей России с остановками на станциях Пермь-2, Киров, Нижний Новгород, Владимир и др.

Поезд № 209/210 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 21 февраля в 04:35 (здесь и далее – время местное), прибытие в Москву 22 февраля в 05:22. Обратно из Москвы поезд отправится 22 февраля в 22:50, прибытие в Екатеринбург – 24 февраля в 03:26.

Поезд № 211/212 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 26 февраля в 04:43, прибытие в Москву 27 февраля в 05:52. Обратно из Москвы поезд отправится 27 февраля в 16:50, прибытие в Екатеринбург – 28 февраля в 20:43.

Также назначен дополнительный поезд № 221/222 сообщением Тюмень – Оренбург. Отправление из Тюмени – 22 февраля в 08:32, прибытие в Оренбург – 23 февраля в 13:10. Обратно из Оренбурга поезд отправится 26 февраля в 17:15 и прибудет в Тюмень 27 февраля в 21:05.

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Всего в период февральских праздников холдинг «ЖД» назначит свыше 200 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.

При повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.