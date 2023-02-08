Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги изменится в феврале

2023-02-08 10:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги в связи с ремонтно-путевыми работами.

Так, на Ярославском направлении с 9 по 28 февраля (кроме 12, 19 и 26 февраля) железнодорожники уложат 4 км бесстыкового пути на участке Мытищи – Болшево. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время – с 22:30 до 04:30, когда пассажиропоток минимален. В связи с этим несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Фрязино проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На Казанском направлении пройдут путевые работы 13 и 14 февраля с 06:00 до 10:00 на участке Щурово – Голутвин, 14, 15 и 18 февраля с 08:30 до 12:30 – на участке Рязань-1 – Лесок и 20-22, 24 и 27 февраля с 08:20 до 14:20 – на участке Авсюнино – Шатура. Это отразится на графике движения пригородных поездов, курсирующих на участках Москва – Голутвин – Рязань, Рязань-1 – Рыбное, Рязань-1 – Гавердово, Рязань-1 – Ясаково, Рязань-1 – Сасово, Рязань-1 – Узуново, Рязань-1 – Дивово, Шилово – Касимов, Куровская – Шатура.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

