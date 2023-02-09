В 2022 году популярность доставки еды к поезду на Горьковской железной дороге выросла в четыре раза

Сервис «Доставка еды к поезду» набирает популярность на Горьковской железной дороге. В 2022 году им воспользовались более 700 пассажиров, что более чем в четыре раза выше показателя 2021 года.

Чаще всего еду заказывали на станциях Нижний Новгород, Киров, Агрыз (Республика Татарстан) и Канаш (Чувашская республика). Большой популярностью у пассажиров пользуются национальные блюда и готовые комплексные обеды.

В настоящее время такая услуга доступна на 11 вокзалах и станциях ГЖД: Нижний Новгород, Казань, Киров, Чебоксары, Ижевск, Сергач и Арзамас (Нижегородская область), Балезино (Удмуртская республика), Агрыз (Республика Татарстан), Канаш (Чувашская республика) и Красный Узел (Республика Мордовия).

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «ЖД» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На столиках в плацкартных, а также на зеркалах купейных, СВ и «Люкс» вагонов размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа.

С подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Доставка еды к поезду», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.