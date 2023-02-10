В 2023 году на Горьковской железной дороге будут назначены туристические поезда дальнего и пригородного сообщения

11:21

В 2023 году с вокзалов и станций Горьковской железной дороги планируется отправление туристических поездов дальнего и пригородного сообщения.

На туристических поездах дальнего следования жители и гости Нижнего Новгорода смогут посетить Великий Новгород и Псков, Ижевск и Казань, Киров и Великий Устюг. Из Ижевска туристы смогут совершить путешествие в Ульяновск и Уфу, Казань и Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Киров и Самару.

В Нижегородской области в рамках пригородных туристических перевозок запланирована организация уже полюбившихся путешественникам туров из областного центра в Семенов, а также до станций Моховые горы и Кожевенное. Кроме того, запланирован новый маршрут до станции Сейма, мультимодальные маршруты в село Большое Болдино и деревню Простоквашино.

Во Владимирской области будут назначены тематические туристические поезда сообщением Владимир – Ковров. В Республике Татарстан туристы смогут совершить путешествие из Казани в Арск, Свияжск и Васильево, в Удмуртской республике – из Ижевска в Воткинск и Уву.

В 2022 году туристическими поездами на ГЖД отправились в путешествие порядка 27,4 тыс. человек, что на 37% выше уровня 2021 года.

В дальнем следовании по дороге прошел 31 туристический поезд, из них 3 – на паровозной тяге. Туристическими поездами дальнего следования было перевезено более 4 тыс. пассажиров. Наиболее востребованными направлениями стали Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Киров, Йошкар-Ола и Самара.

В пригородном сообщении перевозки по наиболее популярным туристическим направлениям осуществлялись с использованием как регулярных, так и специально назначенных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.