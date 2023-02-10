С 26 марта изменится расписание некоторых поездов из Саратова в Москву и обратно

09:54

С 26 марта по техническим причинам частично изменится расписание двух поездов дальнего следования, курсирующих между Саратовом и Москвой.

Поезд № 9/10 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 18:16 (раньше на 18 минут), из Аткарска – в 19:35 (раньше на 18 минут), прибывать в Москву в 07:22 (без изменений). В обратном направлении из Москвы поезд будет отправляться в 19:08 (без изменений), прибывать в Саратов в 10:14 (на 15 минут позже).

Поезд № 135/136 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 15:26 (позже на 9 минут), прибывать в Москву в 06:52 (без изменений).

Время прибытия и отправления – местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.