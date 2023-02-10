Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 26 марта изменится расписание некоторых поездов из Саратова в Москву и обратно

2023-02-10 09:54
С 26 марта изменится расписание некоторых поездов из Саратова в Москву и обратно
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 26 марта по техническим причинам частично изменится расписание двух поездов дальнего следования, курсирующих между Саратовом и Москвой.

Поезд № 9/10 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 18:16 (раньше на 18 минут), из Аткарска – в 19:35 (раньше на 18 минут), прибывать в Москву в 07:22 (без изменений). В обратном направлении из Москвы поезд будет отправляться в 19:08 (без изменений), прибывать в Саратов в 10:14 (на 15 минут позже).

Поезд № 135/136 сообщением Саратов – Москва будет отправляться из Саратова в 15:26 (позже на 9 минут), прибывать в Москву в 06:52 (без изменений).

Время прибытия и отправления – местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru