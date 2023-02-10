С 13 февраля в связи с ремонтными работами изменится расписание ряда пригородных поездов Красноярской магистрали

09:38

В связи с производством путевых ремонтных работ на Красноярской железной дороге с 13 февраля изменится расписание ряда пригородных поездов.

Так, на западном направлении одна из наиболее востребованных пригородных электричек Зеледеево – Красноярск отменяется по четвергам и будет курсировать ежедневно, кроме выходных. Время ее отправления со станции Зеледеево остается прежним – 15:40. При этом будет назначен дополнительный электропоезд Красноярск – Кача – Красноярск. Он будет курсировать по четвергам, субботам и воскресеньям. Отправление из Красноярска в 10:54, отравление со станции Кача – в 16:07.

На восточном направлении изменения коснутся дней курсирования или времени отправления электричек, осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах Заозерная – Красноярск, Уяр – Красноярск, Базаиха – Красноярск, Красноярск – Базаиха, Иланская – Уяр. Так, популярный электропоезд Заозерная – Красноярск по понедельникам и четвергам будет отправляться со станции Заозерная раньше – в 06:40 вместо 06:58.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием.

Уточнить график движения пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.