Более 200 вокзалов будут оснащены автоматическими камерами хранения в 2023 году

2023-02-10 19:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2023 году запланирована установка более 2,5 тыс. ячеек автоматических камер хранения багажа на 215 вокзальных комплексах, в том числе в Саранске, Тольятти, Муроме, Владикавказе и Ставрополе. Таким образом, до конца года сервис станет доступен на 346 крупнейших железнодорожных вокзалах России.

В отличие от традиционных стационарных камер хранения новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги.

Всего в прошлом году ручную кладь и багаж в современных камерах хранения пассажиры оставляли почти 3,2 млн раз, что на 50% больше, чем годом ранее. Чаще всего автоматические камеры хранения в 2022 году арендовали посетители Московского вокзала в Санкт-Петербурге – порядка 345 тыс. раз. Сервис был популярен также у пассажиров на Казанском и Павелецком вокзалах Москвы, где в течение года им воспользовались около 319 тыс. и 168 тыс. человек соответственно.

На данный момент автоматические камеры хранения доступны на 131 вокзальном комплексе, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, а также на вокзалах в Екатеринбурге, Перми, Калининграде, Краснодаре, Курске, Смоленске, Туле, Мурманске, Петрозаводске и многих других городах.

Напомним: в прошлом году автоматизированные камеры хранения стали лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Проект года в категории «Транспорт и Логистика».

