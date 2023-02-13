Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ретропоезд на паровозной тяге совершил первую поездку из Курской области по новому туристическому маршруту

2023-02-13 12:12
Ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» совершил первый рейс из Курской области по новому туристическому маршруту Сараевка – Старый Оскол.

В составе экскурсионного поезда – паровоз серии Л, два стилизованных вагона с комфортными местами для сидения, фотозоной и игровым уголком для детей. В пути пассажиров обслуживали проводники в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Для участников поездки организовали концертную программу с песнями военных лет.

С 11 февраля экскурсионный поезд «Дорогой мужества» курсирует по субботам и воскресеньям. Ознакомиться подробнее с программой, расписанием и стоимостью туров можно на сайте АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

