Ретропоезд на паровозной тяге совершил первую поездку из Курской области по новому туристическому маршруту

12:12

Ретропоезд на паровозной тяге «Дорогой мужества» совершил первый рейс из Курской области по новому туристическому маршруту Сараевка – Старый Оскол.

В составе экскурсионного поезда – паровоз серии Л, два стилизованных вагона с комфортными местами для сидения, фотозоной и игровым уголком для детей. В пути пассажиров обслуживали проводники в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Для участников поездки организовали концертную программу с песнями военных лет.

С 11 февраля экскурсионный поезд «Дорогой мужества» курсирует по субботам и воскресеньям. Ознакомиться подробнее с программой, расписанием и стоимостью туров можно на сайте АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.