«Масленичные» экскурсионные туры на «Графском поезде» продлятся до 26 февраля

2023-02-14 15:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Жители и гости Воронежа могут принять участие в экскурсионных поездках по выходным дням на ретропоезде с новой «масленичной» программой до 26 февраля.

Расписание движения «Графского поезда» будет таким же, как и в обычные дни курсирования состава: отправление из Воронежа – в 09:35, прибытие в Рамонь – в 11:35 с остановкой на станции Графская. Затем на специальных туристических автобусах часть участников поездки едет в парк семейного отдыха «Нелжа.ру», часть – во дворец Ольденбургских, где их ждет посвященная Масленице праздничная программа. Обратно на вокзал станции Воронеж-1 поезд со всеми экскурсантами прибывает в 18:08.

Кроме того, до 24 февраля по средам и пятницам функционирует «масленичный» пригородный мультимодальный маршрут Воронеж-1 – Графская – Рамонь – Парк Нелжа/дворец Ольденбургских. Состав отправляется со станции Воронеж-1 в 08:15. В Воронеж группы возвращаются в 21:14.

Изучить программы туров можно на сайте АО «ППК «Черноземье». Оставить заявки на приобретение билетов можно по номеру тел.: 8 (962) 330-87-65 или в туристско-информационном центре на вокзале Воронеж-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

