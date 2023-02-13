Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд «Орлан» перевез более 200 тыс. пассажиров в Пензенской области

2023-02-13 16:53
13 февраля на поезде «Орлан» со станции Пенза в Башмаково совершил поездку 200-тысячный пассажир. Счастливый билет на пригородный поезд приобрела жительница Пензы Юлия Белова.

«Путешествую на «Орлане» постоянно, так как с первой поездки высоко оценила комфортабельность поезда, удобное расписание и оптимальное время в пути следования», – отметила Юлия.

Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Башкортостанская ППК», вручили сертификат на право бесплатного проезда по маршруту «Орлан» и памятные сувениры.

Напомним: 13 декабря 2021 года был запущен первый состав рельсового автобуса на направлении Пенза-1 – Белинская – Пачелма, второй «Орлан» вышел на маршрут в январе 2022 года, а в апреле его продлили до станции Башмаково. Сегодня это пригородное направление полностью обслуживается современным пригородным железнодорожным подвижным составом «Орлан», а с момента его запуска пассажиропоток по маршруту Пенза – Пачелма – Башмаково увеличился на 20% к уровню 2021 года.

Приобрести билет на пригородный поезд «Орлан» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

