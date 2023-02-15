Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2023 году автоматическими камерами хранения будут оснащены 14 вокзалов Горьковской магистрали

2023-02-15 11:18
В 2023 году запланирована установка ячеек автоматических камер хранения багажа на 14 вокзальных комплексах Горьковской железной дороги. Таким образом, до конца года сервис станет доступен на 24 железнодорожных вокзалах в границах Горьковской магистрали.

Автоматические камеры хранения появятся на вокзалах Дзержинск, Сергач, Навашино и Шахунья в Нижегородской области, Ковров и Муром во Владимирской области, Котельнич в Кировской области и Красноуфимск в Свердловской области.

Такие ячейки также появятся на вокзалах Канаш и Шумерля в Чувашской республике, Сарапул и Глазов в Республике Удмуртия, Агрыз в Республике Татарстан и Янаул в Республике Башкортостан.

В отличие от традиционных стационарных камер хранения, новый сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги.

На данный момент автоматические камеры хранения доступны на 10 вокзальных комплексах ГЖД – Нижний Новгород, Арзамас-1 и Арзамас-2 (Нижегородская область), Казань-1 и Казань-Восстание (Республика Татарстан), а также Владимир, Киров, Ижевск, Чебоксары и Йошкар-Ола, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

