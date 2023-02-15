Расписание поезда «Янтарь», курсирующего между Калининградом и Москвой, изменится с 16 по 18 мая

10:37

В связи с планируемым ремонтом железнодорожного моста на перегоне Казлу-Руда — Мауручай Литовской железной дороги на три дня временно изменяется периодичность курсирования фирменного поезда «Янтарь.

В частности, поезд № 29 не будет отправляться из Москвы 16 мая (соответственно – прибывать в Калининград 17 мая), а поезд № 30 обратного направления не будет отправляться из Калининграда в Москву 17 мая и прибывать в столицу 18 мая.

Просим пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок!

С расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.