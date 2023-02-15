Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17-19 и 23-24 февраля

2023-02-15 10:31
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17-19 и 23-25 февраля в связи с реконструкцией станции МЦД-1 Лианозово, где уже началось возведение новой платформы. В эти дни также будут проводиться необходимые подготовительные работы для строительства южного вестибюля и установки новых опор контактной сети.

Так, в выходные дни 17-19 февраля технологические «окна» назначены преимущественно в ночные часы, а 23-25 февраля – с 17:00 в течение двух суток. Движение поездов на перегоне Бескудниково – Марк на время работ будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, несколько электричек выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

