В марте из Самары в Киров отправится новый туристический поезд

16:11

В рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» 24 марта с железнодорожного вокзала Самары отправится первый туристический поезд сообщением Самара – Киров. Трехдневный тур познакомит туристов с национальным колоритом и культурой Вятского края. Отправиться в путешествие смогут туристы из Самары, Пензы и Саранска.

В столице Вятского края можно будет прогуляться в историческом квартале старой Вятки, где расположены сохраненные купеческие дома, посетят набережную Грина и Александровский сад с воздушными ротондами XIX века. В ходе экскурсионной программы туристы также смогут увидеть экспозицию Музея истории Хлынова, узнать о становлении шоколадного дела на Вятке и вместе с Вятским Воеводой и его верными атаманами освоят стрельбу из лука, метание копья, а также катание на лошадях.

Школьники смогут отправиться в путешествие по специально разработанной экскурсионной программе в рамках проекта «Вагон знаний». Юные путешественники побывают в палеонтологическом музее, увидят оригиналы работ братьев Васнецовых в художественном музее и познакомятся с астрофизическими явлениями в детском космическом центре с планетарием. В завершение программы ребята познакомятся с вятской Кикиморой в уникальном интерактивном парке с комплексом стилизованных построек и аттракционов «Заповедник сказок», расположенном в сосновом лесу Заречного парка.

В составе поезда – вагон-ресторан, комфортабельные вагоны категории купе, плацкарт и СВ последних лет постройки.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.