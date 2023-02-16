На железнодорожном вокзале Набережные Челны для пассажиров стали доступны новые услуги

14:30

В целях повышения уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров на железнодорожном вокзале Набережные Челны открыт зал «Комфорт».

Расположенный на первом этаже вокзала зал «Комфорт» оснащен мягкой мебелью и журнальными столиками, ячейками для хранения малогабаритной ручной клади, кондиционером, комфортабельной санитарно-бытовой комнатой, где можно принять душ и привести в порядок одежду. В уютной обстановке пассажиры смогут посмотреть телевизор или почитать прессу. Дополнительно с 1 марта 2023 года клиентам зала будет предоставлен бесплатный доступ к высокоскоростному интернету.

Стоимость услуги – 160 рублей за 1 час. Гостям предлагается приветственный напиток – чай или кофе. Дети до 5 лет в сопровождении взрослого могут посещать зал «Комфорт» бесплатно, а от 5 до 10 лет – за 50% стоимости, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.